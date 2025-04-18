СМИ: США могут заказать у Финляндии ледоколы на миллиарды евро

Судоверфь в финском городе Раума ведет переговоры с береговой охраной США о строительстве нескольких ледоколов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на три источника, знакомые с обсуждениями.

По предварительному плану, судоверфь готова построить от трех до пяти ледоколов средней мощности. Стоимость заказа на пять судов составляет около 2,5 млрд евро.

Кроме того, идут предварительные консультации о строительстве трех больших ледоколов.

Береговая охрана США, согласно публикации, обратилась к нескольким верфям с запросом об их готовности построить ледоколы в течение трех лет.

Президент Дональд Трамп в январе объявил, что США планируют приобрести 40 больших ледоколов.

Тема закупки ледоколов у Финляндии была поднята на встрече президента Финляндии Александера Стубба и Трампа в конце марта во Флориде.

После встречи в США с Трампом Стубб сообщал, что в США готовят санкции против России.