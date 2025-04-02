50 сенаторов США представили жесткие санкции против России за срыв мирных усилий Трампа

Половина Сената США во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем представили во вторник двухпартийный законопроект о введении санкций против России в случае, если Кремль сорвет мирные усилия президента США по Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении на сайте сенатора Блюменталя.

Санкции, представленные 50 американскими сенаторами, будут введены в действие, если мирные переговоры провалятся или соглашение будет достигнуто, но Россия его нарушит.

Среди наказаний, к которым может привести закон, – 500-процентные пошлины на импортные товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты РФ.

"В Сенате США доминирует мнение, что Россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем", – заявили американские сенаторы.

"Санкции против России требуют введения тарифов в отношении стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Они являются жесткими не просто так", – добавили они.

Президент США Дональд Трамп выразил раздражение из-за затягивания Владимиром Путиным переговоров о прекращении огня. Сенаторы, которые поддержали проект о первичных и вторичных санкциях против России, разделяют такое же чувство раздражения.

"Мы разделяем разочарование президента Трампа в отношении России, когда речь идет о прекращении огня, и поддерживаем стремление президента Трампа достичь длительного, справедливого и достойного мира. В 1994 году в рамках Будапештского меморандума Украина отказалась от примерно 1700 единиц ядерного оружия в обмен на обещание США, России и Великобритании уважать суверенитет Украины в будущем. Это не смогло сдержать российскую агрессию", – заявили сенаторы.

"В 2014 и 2015 годах были достигнуты Минские договоренности, которые положили конец вторжению России в Украину, но опять же, это ничего не сделало для сдерживания будущей агрессии. В 2022 году Россия снова вторглась в Украину, что привело к гибели сотен тысяч людей и перемещению миллионов", – добавили американские законодатели.

Во время переговоров в Саудовской Аравии российские переговорщики призвали США способствовать снятию санкций с российских банков и продвижению российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, прежде чем согласиться на прекращение огня.

"Мы надеемся, что в 2025 году президент Трамп и его команда достигнут того, что ускользало от мира в прошлом: навсегда прекратят российскую агрессию против Украины и обеспечат выживание свободной и демократической Украины. Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную, двухпалатную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенате и Палате представителей", – написали законодатели.

По данным агентства Reuters, высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев.