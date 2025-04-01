В Финляндии заявили о планах выйти из договора о запрете противопехотных мин

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, а также увеличит свои общие расходы на оборону в ближайшие годы.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как известно, Польша, Эстония, Латвия и Литва заявили в прошлом месяце, что выйдут из конвенции из-за военной угрозы со стороны соседней России.

Орпо заявил, что непосредственной военной угрозы для его страны нет, но Россия представляет долгосрочную угрозу для всей Европы.

"Выход из Оттавской конвенции даст нам возможность подготовиться к изменениям в среде безопасности более разносторонне", – акцентировал он.

Кроме того, премьер Финляндии заявил, что страна увеличит свои оборонные расходы как минимум до 3% валового внутреннего продукта до 2029 года, и что расходы к тому времени вырастут примерно на 3 млрд евро.

Комментируя намерение стран Балтии и Польши выйти из конвенции, запрещающей противопехотные мины, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал неправильным то, что "мы запрещаем себе использовать оружие, которое Россия готова применить против нас".

А в Польше хотят разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".

Литва по примеру Польши рассматривает возможность установки противопехотных мин на границах с Россией и Беларусью.