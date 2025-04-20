Еврокомиссия о "пасхальном перемирии" Путина: хотим видеть реальное прекращение агрессии

В Европейской комиссии осторожно отреагировали на объявление главой Кремля Владимиром Путиным "пасхального перемирия".

Слова пресс-секретаря Еврокомиссии Аниты Гиппер цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В Еврокомиссии прокомментировали российское "пасхальное перемирие" и заявили, что Москва могла бы немедленно прекратить войну, если бы захотела.

"Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для длительного прекращения огня", – акцентировала Гиппер.

Она отметила, что прошло больше месяца с тех пор, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня.

"Россия может остановить эту войну в любой момент, если она действительно этого хочет... Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира", – подытожила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Президент Владимир Зеленский утром 20 апреля опубликовал доклад Главкома Сирского по фронту по состоянию на 06:00. Как свидетельствует доклад, на разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений.

Он отметил, что в целом по состоянию на утро Пасхи можно утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.

"Россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией", – добавил украинский президент.

Днем 19 апреля правитель РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", что якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Зеленский отметил, что сразу же после этого в Украине началась воздушная тревога.

А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что Украина более месяца назад по предложению Соединенных Штатов согласилась на безусловное 30-дневное прекращение огня перед тем, как Путин вышел с заявлением о "пасхальном перемирии".

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