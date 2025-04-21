Трамп приказал приспустить флаги из-за смерти Папы Римского

Президент США Дональд Трамп приказал приспустить флаги в знак "уважения к памяти" Папы Римского Франциска, который умер в понедельник.

Об этом сообщил телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

Приказ распространяется на "все государственные здания и территории, на всех военных постах и военно-морских станциях, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и по всей территории Соединенных Штатов и их территорий и владений до захода солнца в день погребения".

Приказ Трампа также касается "посольств, представительств, консульских учреждений и других объектов Соединенных Штатов за рубежом, в том числе всех военных объектов, а также военно-морских судов и станций".

В понедельник утром американский флаг на крыше Белого дома, на лужайке которого проходит традиционное пасхальное мероприятие, был приспущен.

Испания объявила трехдневный траур для чествования Папы Франциска после его смерти в возрасте 88 лет.

Папа Франциск умер утром в понедельник, 21 апреля в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане.

По данным итальянских СМИ, причиной смерти мог стать инсульт.

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за смерти Франциска скорбят миллионы верующих во всем мире.