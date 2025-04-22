Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против российских СМИ

Федеральный департамент экономики Швейцарии предпринял шаги, благодаря которым страна присоединилась к ограничениям Европейского Союза в отношении восьми российских СМИ.

Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства, опубликованном во вторник, 22 апреля, передает "Европейская правда".

Как отмечается, департамент внес изменения в приложения 8 и 25 Указа о мерах, связанных с ситуацией в Украине.

"Восемь организаций были добавлены в Приложение 25, а существующие записи по 158 лицам и организациям в Приложении 8 были обновлены", – говорится в заявлении.

Новые ограничения вступят в силу в среду, 23 апреля.

24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС одобрил 16-й пакет санкций против РФ.

Тогда в ЕС решили остановить действие лицензий на вещание в ЕС восьми российских СМИ: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation, "Красная звезда / ТВЗвезда".