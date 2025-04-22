Зеленский прокомментировал возможный выход США из мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность выхода США из переговорного процесса по урегулированию развязанной РФ войны.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что очень не хотел бы, чтобы США вышли из переговорного процесса.

"Мы бы очень не хотели, чтобы Америка выходила из этой помощи, потому что потому что это не только о помощи, это и о разведданных, и о баллистике, о жизни. Ну и в принципе, я думаю, что это потеря стратегического партнера в лице Украины", – отметил он.

Зеленский указал, что Украина является союзником США, тогда как РФ – враг.

"Поэтому это очень опасный момент. Мне кажется, не очень хороший сигнал, если Америка выйдет. Мы очень надеемся, что президент Трамп будет поддерживать Украину и будет давить на Россию", – добавил украинский президент.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Впоследствии и Трамп подтвердил, что может оставить попытки заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией в случае отсутствия прогресса, но не стал называть конкретных условий, при которых это произойдет.