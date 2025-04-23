СМИ: Трамп хочет запретить благотворительным организациям финансировать проекты за рубежом

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность издания указа, который запретит неприбыльным организациям США предоставлять гранты за пределами страны.

Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на информацию от информированного собеседника, передает "Европейская правда".

Как отмечается, указ будет направлен на так называемые "501 (c) (3)" – организации, которые подпадают под соответствующий раздел Налогового кодекса США по освобождению от уплаты налогов.

Если решение будет реализовано, ограничения также коснутся религиозных организаций, которые предоставляют гранты за границу, а также небольших благотворительных фондов, оказывающих помощь в случаях войны или стихийных бедствий.

Газета в качестве примера привела христианскую благотворительную организацию World Vision International, которая в 2023 году предоставила более 70 млн долларов грантов Украине, 11 млн долларов – Мексике и 25 млн долларов – Колумбии.

В число таких организаций также входят Красный Крест США, Армия спасения и Samaritan's Purse.

Отмечается, что крупнейшие из них связаны с открытыми критиками Трампа – в частности, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд Чан – Цукерберг (созданный главой и генеральным директором Meta) и Фонд "Открытое общество", основанный миллиардером Джорджем Соросом.

Как отметил собеседник газеты, указ еще не финализирован из-за продолжающихся внутренних споров в администрации относительно целесообразности его принятия.

"Есть четкое намерение ограничить и тщательно проверить использование федеральных средств за рубежом, усилить контроль над иностранными инвестициями, защитить исследования, интеллектуальную собственность и критически важные цепи поставок. И это заметно в работе всех правительственных ведомств", – сказал он.

Трамп уже ранее выступал против организаций, которые переводят американские средства за границу. Его администрация закрыла Агентство США по международному развитию (USAID), а также уволила большое количество волонтеров программы AmeriCorps после визита представителей Департамента эффективности правительства.

Как отмечает газета, сейчас организации, имеющие статус 501(c)(3), могут переводить гранты иностранным структурам, если они используются для благотворительных целей. Так называемое освобождение от налогов для доноров позволяет американским средствам поступать через эти организации в страны, нуждающиеся в помощи.

Например, DirectRelief, одна из десяти крупнейших 501(c)(3) в США по объему пожертвований, предоставляет миллиарды долларов медицинской помощи иностранным странам, пострадавшим от войны и стихийных бедствий.

Организация Americares, которая получает более 1 млрд долларов в год, финансирует медицинские проекты в Украине, Гаити и на палестинских территориях.

Фонд Гейтсов в 2023 году перевел 3 млрд долларов в 135 стран, сосредоточившись на темах "гендерного равенства" и "глобального здоровья".

А фонд "Открытого общества" предоставил гранты более чем в 100 странах в 2023 году и имел 130 млн долларов активных "инвестиций влияния" в 2022 году.

Ранее СМИ писали о том, что в администрации Трампа стремятся существенно сократить бюджет внешнеполитического ведомства США и прекратить финансирование международных организаций.

А государственный секретарь США Марко Рубио объявил реформу внешнеполитического ведомства, которая прежде всего заключается в сокращении и оптимизации ряда структур.