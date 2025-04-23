У Макрона опровергли планы распустить парламент Франции и объявить досрочные выборы

Елисейский дворец опроверг материал Bloomberg, согласно которому французский президент Эмманюэль Макрон якобы обдумывает возможность проведения досрочных выборов осенью 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На официальном аккаунте Елисейского дворца на Х появилось сообщение со скриншотом поста, где упоминался материал Bloomberg о возможных выборах во Франции, с припиской "Фейк".

"Офис президента Франции отрицает это, как и до публикации статьи", – добавили там.

🚨 FAUX – La Présidence de la République dément, comme elle l’a déjà fait en amont de la publication de l’article. pic.twitter.com/qcPc46VVhh – Élysée (@Elysee) April 23, 2025

Теоретически Макрон имеет полномочия распустить парламент не ранее чем через год после его работы – то есть начиная с лета 2025-го.

Французский парламент находится во фрагментированном состоянии с лета 2024 года – после досрочных выборов, которые Макрон объявил после провала своей партии на выборах в Европарламент.

Отсутствие пропрезидентского большинства в парламенте Франции уже привело к отставке премьер-министра Мишеля Барнье, который проработал на посту рекордно мало в современной истории страны.

Нынешний глава правительства Франсуа Байру пережил несколько вотумов недоверия, но его положение может оказаться под угрозой на фоне планов представить бюджет на 2026 год с существенными сокращениями расходов.