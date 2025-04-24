Politico: в администрации Трампа противостоят планам Уиткоффа снять энергетические санкции с России

В администрации Дональда Трампа нет единства по поводу снятия энергетических санкций с РФ, введенных из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Пять человек, знакомых с ходом обсуждений, сообщили изданию, что в Белом доме обсуждают отмену санкций против российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между Россией и Украиной.

Как сообщили источники, близкие к переговорам, главным сторонником отмены санкций является специальный посланник Стив Уиткофф. Он поручил своей команде составить перечень всех энергетических санкций, которые США ввели против России в рамках этих усилий, сообщили два источника.

В совместном заявлении, опубликованном Белым домом, госсекретарь США Марко Рубио и Уиткофф опровергли, что обсуждение смягчения санкций имело место.

"Это неправда. Никто из нас не вел никаких разговоров об отмене санкций против России в рамках мирного соглашения с Украиной. Это абсолютно выдуманная и безответственная информация от Politico, пятисортного издания. Если у них есть хоть капля журналистской честности, они полностью опровергнут эту выдумку", – говорится в их заявлении.

Другой источник сообщил, что, хотя Уиткофф выдвинул идею отмены санкций в сфере энергетики, она пока не нашла широкой поддержки в Белом доме, а Рубио пытается сорвать ее реализацию.

Среди противников этой идеи не только Рубио, но и министр внутренних дел Даг Бергам, который также является председателем Совета по энергетическому доминированию Белого дома, сообщили источники, знакомые с ходом дискуссии.

Некоторые чиновники в американском правительстве считают, что Уиткофф был введен в заблуждение Россией относительно масштабов экономических возможностей для США в восстановлении деловых связей с Россией, сообщил другой источник, знакомый с этим вопросом.

"В Белом доме идет внутренняя дискуссия между сторонниками энергетического доминирования – Бергамом, который хочет открыть рынки для американского СПГ, – и Уиткоффом, который стремится приблизиться к России", – рассказал изданию один из собеседников.

Восстановление Россией статуса главного поставщика энергоносителей в Европу станет "кровавой баней для американских производителей (нефти и газа)", добавил он.

СМИ ранее сообщили, что немецкий друг главы Кремля Владимира Путина со времен работы в тайной полиции Штази Маттиас Варниг лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".

Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.