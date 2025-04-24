Президент США Дональд Трамп считает, что Россия уже сделала "достаточно большую уступку" по "мирному урегулированию".

Ее он озвучил журналистам в Белом доме 24 апреля после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре, сообщает "Европейская правда".

Трамп подчеркнул, что "очень сильно давит" и на Украину, и на Россию для того, чтобы они согласились на "мирные предложения" американской стороны.

Когда журналист уточнил, на какие именно уступки пошла Россия, чтобы "приблизиться к миру", американский лидер ответил: "Прекращение войны, прекращение захвата целой страны".

"Достаточно большая уступка", – оценил Трамп.

Ранее президент США заявил, что "не доволен" российскими ракетными ударами по Киеву, которые унесли жизни по меньшей мере 12 человек, обратился к хозяину Кремля " Владимир, остановись!"

По информации СМИ, США также потребуют от России признать право Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.