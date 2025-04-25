В парламентах 7 стран напомнили Трампу о последствиях переговоров с военным преступником Путиным

Главы комитетов по иностранным делам европейских парламентов выступили с совместным заявлением, в котором призвали американского президента Дональда Трампа и Конгресс США "продемонстрировать настоящее лидерство" в противостоянии России.

Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении "Европейской правды".

Документ подписали семь руководителей комитета по вопросам иностранных дел, среди которых и председатель украинского комитета – Александр Мережко. Среди подписантов также главы комитетов по вопросам иностранных дел Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Великобритании, к которым со временем присоединился также коллега из Чехии.

"На фоне последних событий, связанных с процессом переговоров и российскими ударами по гражданскому населению Украины, главы комитетов по иностранным делам ряда европейских парламентов выступили с совместным заявлением, в котором назвали вещи своими именами и обратились к президенту Трампу и Конгрессу США", – сказал в комментарии „ЕвроПравде" Мережко.

Подписанты призвали прекратить "политику умиротворения", а вместо этого – выразить решительную позицию против террористического режима России.

Они призвали европейские страны немедленно конфисковать замороженные активы России и перенаправить их на поддержку Украины.

"Не может быть никаких компромиссов и внешнего давления на Украину в отношении ее суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнули в заявлении.

Также отдельно они призвали Соединенные Штаты и других членов НАТО без промедления принять Украину в НАТО, а государства-члены ЕС – ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз.

"Мы не должны повторять ошибок Мюнхена 1938 года. Переговоры с военным преступником Путиным являются очевидно бесполезными; его главная цель – подорвать и унизить нашего союзника, Соединенные Штаты", – подчеркнули в заявлении.

фото Европейской правды

Обратим внимание, что накануне президент США заявил, что "не удовлетворен" российскими ракетными ударами по Киеву, которые унесли жизни по меньшей мере 12 человек, обратился к хозяину Кремля "Владимир, остановись!"

Трамп также считает, что Россия уже сделала "достаточно большую уступку" в отношении "мирного урегулирования".