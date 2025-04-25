Орбан на Х пообещал Туску, что Венгрия не выйдет из ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена выходить из Европейского Союза, а хочет "преобразовать" объединение.

Такой комментарий Орбана появился на Х в ответ на сообщение главы правительства Польши Дональда Туска, пишет "Европейская правда".

Накануне Туск прокомментировал заявление Орбана о том, что Венгрия, вероятно, не вступила бы в Европейский Союз, если бы он выглядел так, как сейчас.

"Премьер Орбан сегодня открыто говорит о выходе Венгрии из Европейского Союза. Стоило выиграть выборы, чтобы мечта Качиньского о "Будапеште в Варшаве" никогда не сбылась", – прокомментировал польский премьер.

Он имел в виду заявление главы ныне оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который до прихода к власти в 2015 году публично хвалил политические преобразования в Венгрии, начатые Орбаном.

Сам Орбан в пятницу обратился через Х к Туску, призвав его "не питать слишком больших надежд".

"Венгрия не выйдет из ЕС. Мы преобразуем его с помощью (политической группы Европарламента. – Ред.) "Патриотов за Европу", чтобы вернуть ему тот вид, который он имел, когда к нему присоединились Польша и Венгрия", – написал он.

По словам венгерского премьера, тогда "брюссельские бюрократы не вмешивались во внутренние политические дебаты государств-членов, как это делают сегодня в Польше и Венгрии".

Отметим, что Венгрии неоднократно намекали на возможность выхода из Евросоюза после того, как она саботировала принятие решений – прежде всего в отношении Украины.

Также в ЕС всерьез обсуждают возможное лишение Венгрии права голоса.