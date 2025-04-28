СМИ: Британия и ЕС готовят новое стратегическое партнерство с поддержкой Украины и свободной торговли

Великобритания и Европейский Союз приближаются к подписанию соглашения, которое обещает "новое стратегическое партнерство" между сторонами и, среди прочего, подчеркивает поддержку территориальной целостности Украины, Парижского климатического соглашения и принципов свободной и открытой торговли.

Об этом пишут Politico и Reuters, которые ознакомились с утечкой проекта документа, передает "Европейская правда".

Как свидетельствуют утечки проекта документа, стороны обещают создать "новое стратегическое партнерство" между Лондоном и Брюсселем, основанное на "поддержке глобальной экономической стабильности и нашей взаимной приверженности свободной и открытой торговле".

Проект соглашения между Великобританией и ЕС, датированный 25 апреля, является одним из нескольких документов, которые готовятся накануне саммита 19 мая. Этот саммит рассматривают как ключевой момент в перезагрузке постбрекситных отношений.

Как отмечается, официальные лица также ведут переговоры по соглашениям между Великобританией и ЕС в сферах обороны и безопасности, рыболовства и энергетики, а также о "взаимопонимании" тем, которые будут охватывать интенсивные переговоры по перезагрузке отношений в течение этого года.

В проекте документа также говорится о вторжении России в Украину, ситуации на Ближнем Востоке и проблеме нерегулярной миграции.

Обе стороны обязуются "оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку" Киеву, а также выражают "приверженность обеспечению постоянного прекращения огня в Газе, освобождению всех заложников и увеличению объемов гуманитарной помощи".

"Мы подтвердили нашу постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – говорится в проекте.

Как передает агентство, документ также содержит раздел, в котором обе стороны подтверждают свою приверженность "многостороннему сотрудничеству", включая поддержку Устава ООН, Европейской конвенции по правам человека и других международных соглашений.

Лондон и Брюссель также подтверждают "приверженность международному развитию и признанию его важности как ключевого элемента наших отношений" – особенно на фоне значительного сокращения британских расходов на международную помощь из-за фискальных ограничений, в то время как расходы на оборону выросли.

Недавно экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявлял, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса" в переговорах с ЕС по тарифам.

Но европейская сторона, по данным СМИ, после переговоров пока не получила больше ясности относительно того, когда США будут готовы снять свои тарифы.

13 апреля премьер Великобритании Кир Стармер приостановил действие импортных пошлин на десятки товаров, чтобы поддержать британские компании. Также писали, что подавляющее большинство британских избирателей хотят, чтобы правительство сосредоточилось на восстановлении торговых связей с ЕС, а не на заключении нового экономического соглашения с США.

А 17 апреля Трамп выразил оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом.