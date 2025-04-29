Министр обороны Эстонии считает, что США не выведут войска из Европы

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что администрация США может стремиться меньше сосредотачиваться на защите Европы, но военное присутствие на континенте слишком ценно для обеспечения фланга НАТО и проекции влияния, чтобы полностью его вывести.

Об этом он сказал в комментарии агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Певкур отметил, что США, возможно, переместят часть своих войск с целью сосредоточения на Индо-Тихоокеанском регионе, но внутри НАТО не обсуждается сокращение американских сил в Европе.

"Я не верю, что США выведут свои войска из Европы", – сказал он.

Агентство напомнило о том, что министр обороны США Пит Хегсет заявил союзникам по НАТО в феврале, что "жесткая стратегическая реальность не позволяет Соединенным Штатам Америки сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы".

Однако Певкур обратил внимание и на то, что Хегсет также подчеркнул важность НАТО для США.

"А для этого нужно быть присутствовать", – сказал он.

По словам Певкура, для восстановления обороноспособности континента нужно в среднем 4% ВВП, однако этого будет сложно достичь на саммите НАТО в июне, поскольку многие страны имеют высокий уровень задолженности, а те, что дальше от России, не имеют такого желания тратиться.

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но глава Пентагона сказал европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет продолжаться вечно.

В апреле СМИ сообщили, что в Министерстве обороны США рассматривают предложение вывести до 10 тысяч военнослужащих из Европы.

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе и НАТО генерал Кристофер Каволи выступил против вывода американских войск из Европы.

Читайте также аналитическую статью "Чем готова поступиться Европа, чтобы США не вышли из НАТО".