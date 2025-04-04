Министр финансов Франции рассказал, как ЕС собирается отвечать на тарифы Трампа

Министр финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что Европейский Союз обсуждает широкий ответ на тарифы США, которые объявил президент Дональд Трамп.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Ломбара цитирует Bloomberg.

По словам французского министра, ответные меры могут быть направлены на крупные американские технологические компании.

Ломбар сказал, что члены ЕС обсуждают цифровые технологии, а также упомянул о регулировании, обмен данными и налоговые инструменты.

В то же время он предостерег он введения ЕС масштабных тарифов на весь импорт по примеру США, поскольку это будет иметь негативные последствия для Европы.

"Ответ может быть очень решительным, и мы не должны отвечать тем же оружием. Мы работаем над пакетом ответных мер, которые могут выйти далеко за рамки тарифов, чтобы посадить США за стол переговоров и добиться сбалансированного соглашения", отметил он.

Как сообщалось, 2 апреля Трамп начал "торговую войну" с миром.

Глава Еврокомиссии заявила, что тарифы Трампа являются серьезным ударом по мировой экономике, и ЕС готовит ответ на это.

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