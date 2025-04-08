Бельгия объявила о пакете помощи Украине на миллиард евро
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в Киеве во вторник, 8 апреля, объявил о пакете помощи Украине размером в миллиард евро.
Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".
Премьер Бельгии объявил о новом решении по пакету помощи в один миллиард евро для Украины на 2025 год.
"Каждый год мы будем выделять по одному миллиарду на оборонные вопросы", – анонсировал он.
Де Вевер отметил большую заинтересованность в размещении бельгийского оборонного производства в Украине, объявив и о подписании сегодня четырех соответствующих контрактов.
"Нам нужно помочь Украине построить собственные оборонные способности, а также надо заново вооружать Европу против новой агрессии России. Нам нужно сотрудничать, чтобы увидеть, как наш частный сектор может заинтересоваться в перспективе инвестировать в Украину и развивать возможности для нашего ВПК", – подчеркнул премьер.
Отметим, что представители нового правительства Бельгии, которое начало работу в феврале 2025 года, ранее не посещали Украину.
В то же время глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном в середине февраля и обсудил дальнейшую реализацию программы F-16.