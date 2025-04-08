Заключенный оппонент Эрдогана стал почетным гражданином Парижа

Городской совет Парижа во вторник, 8 апреля, присвоил звание почетного гражданина мэру Стамбула Экрему Имамоглу, который находится под стражей по обвинению в коррупции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила на пресс-конференции, что Имамоглу сегодня "несправедливо лишен возможности представлять свою партию и доносить голос миллионов турецкого народа".

"Лишенный свободы и основных прав, он должен иметь возможность рассчитывать на полную поддержку Парижа", – добавила Идальго, назвав столицу Франции „столицей прав человека".

Мэр выразила надежду, что демонстрация поддержки Имамоглу со стороны Парижа, "возможно, позволит нынешним турецким властям услышать голоса демократического разума".

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы. Люди каждую ночь собирались возле стамбульской мэрии и часто вступали в столкновения с полицией.

Имамоглу, который считался единственным политиком, способным бросить вызов турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на избирательных участках, был избран главным кандидатом от оппозиционной Республиканской народной партии на президентских выборах 2028 года.

Сейчас турецкая оппозиция также призывает к досрочным выборам.

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