Маск на Х обругал советника Трампа

Американский миллиардер Илон Маск набросился на экономического советника Белого дома Питера Наварро после его критики в свою сторону.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Маск прокомментировал фрагмент интервью Наварро, где тот заявил, что миллиардер – "не производитель автомобилей, а сборщик автомобилей", а детали Tesla якобы изготавливаются по всему миру.

Так советник Трампа, который поддерживает тарифы, ответил Маску – который, наоборот, выступает за отмену пошлин и, по информации СМИ, даже обращался по этому поводу к президенту США.

"Наваро – настоящий идиот", – написал Маск, добавив, что тот „тупее кучи кирпичей".

"По любому определению Tesla является наиболее вертикально интегрированным автопроизводителем в Америке с самым высоким процентом американского контента. Наварро стоит спросить фейкового эксперта, которого он выдумал, Рона Вару", – отметил миллиардер.

"Рон Вара" – это анаграмма имени Наварро, которой он окрестил вымышленного экономического эксперта в своих книгах.

Еще одно прозвище, которое использовал Маск в сторону советника Белого дома – "Питер Тупарро" (в оригинале – Peter Retarrdo).

Сообщения американского миллиардера стали последним публичным проявлением его схватки с Наварро – одним из немногих людей нынешней администрации, которые работали и при первом президентстве Трампа.

Ранее СМИ писали, что Наварро предлагал пересмотреть границу США с Канадой и исключить канадскую сторону из разведывательного альянса "Пять глаз".