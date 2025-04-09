Страны ЕС проголосуют, применять ли контрмеры в ответ на тарифы США

В среду, 9 апреля, представители 27 государств Европейского Союза на заседании комитета Европейской комиссии проведут голосование по ограничительным мерам в ответ на введение Соединенными Штатами тарифов для ЕС.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил дипломат одного из ключевых государств ЕС, знакомый с ситуацией.

Дипломат сообщил, что голосование о введении ограничительных мер со стороны ЕС в отношении к США состоится во время заседания одного из комитетов Еврокомиссии по вопросам торговли.

"Вопрос установления тарифов – эксклюзивная компетенция Еврокомиссии, поэтому голосование представителей 27 государств ЕС об ответе на тарифы США состоится в профильном комитете Еврокомиссии", – рассказал собеседник "Европейской правды".

Он добавил, что заседание комитета пройдет во второй половине дня 9 апреля (после 15:30 по киевскому времени).

Как узнали ранее журналисты, Еврокомиссия предложила ввести 25% пошлины на десятки товарных категорий импорта из США в ответ на мартовское решение президента Трампа о тарифах для ЕС на алюминий и сталь.

Детали предложений Еврокомиссии пока не являются публичными, а их окончательный перечень планируется утвердить 15 апреля.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила США установить "нулевые тарифы" на промышленные товары, пытаясь предотвратить торговую войну. США отклонили это предложение.

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