Швейцария создаст отдельный орган для контактов с США

В среду, 9 апреля, правительство Швейцарии объявило о желании усилить контакты с Соединенными Штатами для поиска решений по ряду вопросов.

Об этом со ссылкой на заявление правительства пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Швейцарское правительство объявило, что хочет усилить контакты с Соединенными Штатами для поиска решений вопросов, касающихся, в частности, торговли, экономики и финансов.

Поэтому правительство решило создать орган, ответственный за управление швейцарско-американскими отношениями.

Также там добавили, что новый орган будет работать до конца года и будет привлекать все ведомства.

За месяц до того, как американский президент Дональд Трамп объявил свои масштабные тарифы, в Швейцарии заявили, что правительство продолжает вести диалог с его администрацией.

Тогда правительство страны заявило, что Швейцария и США являются близкими экономическими партнерами, а также отметили, что страна стремится сохранить "наилучший возможный доступ к рынку".

Поэтому после того, как Трамп объявил о масштабных пошлинах, стало известно, что Швейцария получила 31-процентные тарифы, что намного больше, чем 20%, с которыми сталкивается экспорт из Европейского Союза. Правительство в Берне пока придерживается осторожного подхода, однако предупредил о влиянии на экпорт ключевых швейцарских товаров, таких как часы, кофейные капсулы, сыр и шоколад.