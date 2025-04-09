Зеленский назвал "ошибочным" подход главы Минфина США к соглашению о недрах

Президент Владимир Зеленский считает, что министров финансов США Скотт Бессент, ответственный за переговоры по так называемому соглашению о недрах с Украиной, выбрал "ошибочный" подход.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне", об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами 9 апреля.

Зеленского попросили прокомментировать заявления Бессента в недавнем интервью Такеру Карлсону, где тот в частности заявил, что президент Украины "подорвал" подписание соглашения о недрах и "получает несовершенные советы" от своего окружения.

На это глава государства предположил, что проблема министра финансов США – "в его подходе".

"Он сказал "Вы сейчас должны это подписать". Я скрывать не буду: у меня есть разные черты, как и у каждого человека, присутствующего здесь. Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить, "Сейчас надо подписать" – на это я мог только сказать ему "Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно", – сказал Зеленский.

"Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной. Я считаю, что мы должны общаться на равных", – добавил он.

На выходных вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина готовит команду для переговоров по "соглашению о недрах" и поездка в Вашингтон планируется на этой неделе.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.