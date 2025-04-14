Трамп прокомментировал предложение Зеленского купить ЗРК Patriot у США

Президент США Дональд Трамп, комментируя предложение Украины приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты неба, намекнул, что Владимир Зеленский "начал войну".

Такое он сказал во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме 14 апреля, сообщает "Европейская правда".

У Трампа спросили, говорил ли он уже с Зеленским о его предложении приобрести Patriot, на что тот ответил, что президент Украины "всегда хочет приобрести ракеты".

"Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть войну, не так ли? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз превосходит тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты", – добавил Трамп.

Американский президент, однако, после этого похвастался, что именно он передал Украине противотанковые комплексы Javelin, благодаря которым украинцы "выиграли свою первую большую битву с танками, которые застряли в грязи".

"У них (украинцев. – Ред.) есть выражение: Обама в свое время дал им простыни, а Трамп дал им Javelin", – рассказал он.

Ранее Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot за $15 млрд, отметив, что европейские партнеры готовы помочь в финансировании.

Напомним также, что в марте Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сотрудничать с ним в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.