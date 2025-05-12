СМИ: Дания и Италия инициируют дискуссию для ограничения полномочий ЕСПЧ

Дания и Италия просят другие страны поддержать письмо с критикой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за то, что он якобы "зашел слишком далеко" в толковании законодательства, в частности, в вопросах миграции.

Об этом сообщило издание Euractiv, пишет "Европейская правда".

В проекте письма, с которым ознакомилось издание, Копенгаген и Рим предупреждают, что некоторые недавние решения ЕСПЧ вышли за пределы первоначального замысла Конвенции о защите прав человека и ограничили их способность принимать политические решения в своих демократических государствах.

Итальянские источники подтвердили изданию существование письма, но отметили, что Рим пока только рассматривает возможность его подписания.

По их словам, цель письма – начать дискуссию о том, как следует толковать Конвенцию, чтобы она лучше отражала "вызовы современной нелегальной миграции". "То, что когда-то было правильным, может не быть правильным завтра" – говорится в письме.

Письмо, которое еще не обнародовано, остается открытым для подписантов и, как ожидается, будет опубликовано в ближайшие недели.

Этот шаг является следствием месяцев все более громких призывов пересмотреть или переосмыслить давно существующие международные правовые рамки, в частности в области миграции.

Среди потенциальных подписантов письма могут быть страны-члены неофициальной группы государств ЕС во главе с Италией и Данией, которая сосредотачивается на вопросах миграции. В группу входят Чехия, Финляндия, Польша и Нидерланды.

Все 27 государств-членов ЕС являются членами Совета Европы и подписантами Европейской конвенции по правам человека. Однако сам ЕС пока не является участником Конвенции, несмотря на то, что это является юридическим требованием Лиссабонского договора.

В недавнем решении ЕСПЧ признал Грецию виновной в систематическом "выталкивании" мигрантов за границу.

ЕСПЧ также обязал Венгрию выплатить 40 тысяч евро из-за смерти беженца из Сирии.