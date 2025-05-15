Реестр ущерба от войны с РФ открыл прием заявлений в новой категории

Международный реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, начинает прием заявлений по еще одной категории – повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе Реестра, информирует "Европейская правда".

Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, начинает принимать заявления украинцев на получение возмещения по категории A3.2.

Эта категория предназначена для физических лиц – владельцев имущества, которое было повреждено или уничтожено, если оно использовалось не для проживания.

Она включает, в частности, гаражи, паркоместа, офисные, складские и подсобные помещения и другую недвижимость нежилого назначения.

Для подачи заявления владельцы должны предоставить доказательства права собственности, которые, как правило, можно получить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, а также соответствующие подтверждающие материалы об обстоятельствах повреждения и размере причиненного ущерба, если такая информация есть в распоряжении заявителя.

"Запуск категории A3.2 является очередным шагом в реализации мандата Реестра, направленного на осуществление документального учета ущерба, причиненного в результате агрессии России против Украины, и частью работы по обеспечению справедливых репараций для всех, кто пострадал от агрессии", – отметили в пресс-службе.

Международный реестр ущерба, причиненного агрессией России против Украины (RD4U), получил уже более 27,5 тысячи заявлений в различных категориях.

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра, который базируется в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.

Реестр является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны. К нему присоединились 43 государства и Европейский Союз.