В Европарламенте поддержали повышение тарифов на агротовары из России и Беларуси на 50%

Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил повышение пошлин на некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные товары на 50%.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

Депутаты комитета поддержали предложение Еврокомиссии о повышении пошлин ЕС на 50% на те сельскохозяйственные товары из России и Беларуси, которые все еще не облагаются другими пошлинами.

Цель состоит в том, чтобы еще больше уменьшить зависимость ЕС от этих двух стран. Новые тарифы коснутся таких продуктов, как сахар, уксус, мука и корма для животных.

В утвержденном тексте также предусмотрен переходный период. Пошлины вырастут до 430 евро за тонну до 2028 года.

Ожидается, что предложенные меры значительно сократят импорт в ЕС соответствующих товаров, происходящих из России и Беларуси или экспортируемых из этих стран прямо или косвенно.

Это должно привести к дальнейшей диверсификации производства удобрений в ЕС, сектора, который сейчас страдает от низких цен на импортные товары.

Законодательство также поручает Еврокомиссии следить за ростом цен, который может повредить внутреннему рынку и сельскохозяйственному сектору ЕС, и принимать меры для его смягчения.

Это предложение будет вынесено на голосование на следующей пленарной сессии Европарламента, которая состоится в Брюсселе в четверг, 22 мая.

Тарифы на подавляющее большинство аграрной продукции из России и Беларуси, прежде всего зерно, действуют на территории Евросоюза с июля 2024 года.

Украина, а также Польша и страны Балтии длительное время призывали к полному запрету импорта этих товаров.