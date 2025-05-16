Украинская делегация скоординировала с четырьмя странами позиции перед встречей с РФ в Стамбуле

Украинская делегация встретилась с представителями четырех стран во время пребывания в Турции: они скоординировали позиции перед встречей с делегацией РФ.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

Глава Министерства обороны Рустем Умеров, глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига и Ермак сейчас находятся с визитом в Турции. Ранее МИД информировал о начале переговоров украинской, американской и турецкой делегаций.

Теперь, как сообщил Ермак, они встретились со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Заутером.

Во время встречи они скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле.

"Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне. Украинская делегация сегодня в Стамбуле для того, чтобы достичь безусловного прекращения огня – это наш приоритет", – подытожил Ермак.

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Государственное турецкое агентство Anadolu ранее обнародовало график запланированных встреч с участием делегаций Украины, США, Турции и России в Стамбуле.

Напомним, на переговоры в Турцию, инициированные правителем Кремля Владимиром Путиным, Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Делегацию Украины возглавит министр обороны Рустем Умеров. Всего президент Владимир Зеленский назначил в состав делегации 12 человек.