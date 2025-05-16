Папа Лев XIV предлагает Ватикан для переговоров между Украиной и Россией

Новый Папа Римский Лев XIV предлагает Ватикан в качестве переговорной площадки между Украиной и Россией после того, как стало очевидно, что переговоры в Стамбуле не приведут к желаемому результату.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, его слова приводит итальянское издание La Stampa, пишет "Европейская правда".

Паролин назвал результат встреч в Стамбуле "трагическим".

"Все это трагично, потому что мы надеялись, что начнется процесс, возможно медленный, но с мирным разрешением конфликта. А вместо этого мы снова в начале", – заявил государственный секретарь Ватикана на полях мероприятия, посвященного саммиту в Стамбуле.

"Теперь мы посмотрим, что делать, но ситуация очень сложная, драматичная", – добавил Паролин.

Папа намерен, отметил он, "при необходимости предоставить Ватикан, Святой Престол, для проведения непосредственной встречи между двумя сторонами".

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что последние действия главы РФ Владимира Путина свидетельствуют о его нежелании мира, поэтому нужно усилить санкционное давление на него.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал эту точку зрения, выразив скептицизм относительно результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле, которые пройдут в пятницу.