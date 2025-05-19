Европейские лидеры поговорили с Трампом перед его звонком Путину

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед его запланированным звонком кремлевскому правителю Владимиру Путину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О звонке Трампу, в частности написал президент Франции Эмманюэль Макрон у себя в Х.

Он отметил, что в понедельник Путин "должен продемонстрировать свое стремление к миру, приняв предложение президента Трампа о 30-дневном безусловном прекращении огня, поддержанное Украиной и Европой".

В свою очередь представитель британского правительства, которого цитирует Reuters рассказал, что в ходе разговора европейских лидеров с Трампом речь шла о необходимости безоговорочного прекращения войны, которую развязала Россия против Украины.

Они также обсудили возможность применения санкций, если Россия не начнет серьезно соблюдать режим прекращения огня и не пойдет на мирные переговоры, добавил спикер.

Как известно, президент США анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, после чего позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф ожидает, что разговор президента США с главой Кремля будет "очень успешным".