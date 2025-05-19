Администрация Трампа согласилась принять в подарок элитный самолет от Катара

Администрация американского президента Дональда Трампа примет элитный самолет Boeing 747 от Катара "в качестве подарка для Воздушных сил США".

Слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Левитт заявила, что самолет будет "принят в соответствии со всеми юридическими и этическими требованиями".

По ее словам, это подарок для Воздушных сил США. Поэтому она подчеркнула, что американское Министерство обороны и Военно-воздушные силы страны осуществят переоборудование самолета по "высшим стандартам".

"Этот самолет не является личным подарком или подарком для президента Соединенных Штатов", – подчеркнула она.

Напомним, американские СМИ неофициально узнали, что Катар планирует подарить президенту США Дональду Трампу элитный самолет Boeing 747-8, и американская администрация согласилась на это.

Самолет мог бы стать самым дорогим в истории подарком американскому чиновнику, а описанный план его предоставления вызвал "этические вопросы".

В Катаре заявили о "неточностях" в информации СМИ о подготовке роскошного подарка и отметили, что в этом вопросе еще не все решено.

Трамп, в свою очередь, подтвердил слухи в СМИ о том, что Катар планирует подарить ему элитный самолет для переоборудования под президентский борт, и заявил, что не видит в этом никаких проблем.