Польша заявила о перехвате самолета РФ, действия которого "представляли угрозу"

В четверг, 22 мая, польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом заявил в пятницу, 23 мая, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции, цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш сообщил, что в четверг, 22 мая, вечером Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе выдало приказ очередной польской паре истребителей перехватить российский бомбардировщик Су-24.

По его словам, российский самолет совершал опасные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

"Эти действия были преднамеренными и представляли угрозу", – заявил министр.

По его словам, польские летчики смогли обнаружить, перехватить и эффективно оттеснить российский самолет.

Польский министр обороны также прокомментировал частые провокации России в воздушном пространстве у границ НАТО – особенно из-за географического расположения Калининградской области, откуда российские самолеты часто летают без включенных транспондеров, без представления планов полетов и без связи с диспетчерскими службами.

"Мы устойчивы к провокациям, но реагируем решительно – как самостоятельно, так и в рамках Альянса", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Обратим внимание, что 21 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российское судно "теневого флота" совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

А несколько дней до этого ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.