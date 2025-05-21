Туск: судно РФ совершило "подозрительные маневры" возле энергокабеля между Польшей и Швецией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российское судно "теневого флота" совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

В среду, 21 мая, Туск заявил, что российское судно из "теневого флота", подпадающее под санкции, совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

Он отметил, что польские военные вмешались в инцидент и российское судно отплыло в один из российских портов.

Напомним, несколько дней назад ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что инцидент указывает на то, что Россия готова защищать свой "теневой флот".