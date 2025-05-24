Трамп о заявлении по 50% пошлинам на товары из ЕС: "Я не ищу соглашения"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "не ищет соглашения" после того, как накануне объявил о 50-процентной пошлине против Европейского Союза.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, передает Politico, пишет "Европейская правда".

23 мая Трамп заявил, что переговоры с ЕС "не продвигаются", поэтому предложил в ответ ввести 50-процентную пошлину на все товары из ЕС, начиная с 1 июня 2025 года.

Позже во время общения с журналистами в Овальном кабинете он сказал, что "время играть в игру так, как он умеет".

"Я не ищу соглашения. Мы уже определили его – это 50 процентов", – заявил американский президент.

Эта угроза 23 мая прозвучала несмотря на то, что торговые переговоры между Брюсселем и Вашингтоном продолжаются.

Во Франции заявили, что угрозы Трампа "нисколько не помогают в период переговоров между Европейским Союзом и Соединенными Штатами", и заверили в готовности действовать в ответ.

А в Ирландии призвали американского президента к переговорам после такого заявления.