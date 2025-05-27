Британская разведка рассказала о генерале РФ Суровикине, "исчезнувшем" после смерти Пригожина

Британская разведка рассказывает, что российский генерал Сергей Суровикин, который играл большую роль в войне РФ против Украины и "исчез" вскоре после провала мятежа лидера ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, вероятно, находится в Алжире.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 27 мая.

В обзоре разведки пересказали сообщение из российского информационного пространства о том, что генерала Суровикина заметили на фото из посольства России в Алжире с мероприятий ко Дню победы 9 мая в роли "руководителя группы российских военных специалистов".

Это едва ли не первое публичное появление Суровикина после неудачного мятежа Евгения Пригожина в 2023 году.

Суровикин возглавлял "объединенную группировку войск" РФ в войне против Украины, а затем возглавил Воздушно-космические силы РФ. Его называли близким к Пригожину, в частности из-за участия в операции в Сирии.

"Сообщения об аресте и заключении Суровикина в связи с мятежом группы Вагнера в июне 2023 года публично не подтверждались. Минобороны РФ официально не объявляло об отставке Суровикина. Однако в сентябре 2023 года упоминания о нем, как сообщалось, исчезли с сайта ведомства", – отмечается в обзоре.

Аналитики предполагают, что в Кремле с подозрением относились к Суровикину из-за его длительных связей с ЧВК Вагнера еще со времен операции в Сирии.