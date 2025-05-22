Гренландия разрешила датско-французской компании добывать полезные ископаемые

Гренландия выдала 30-летнюю лицензию на добычу полезных ископаемых датско-французской горнодобывающей компании, которая хочет добывать лунную породу, которая может стать экологической альтернативой в производстве алюминия.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как известно, арктический остров, богатый полезными ископаемыми, нефтью и природным газом, привлек международное внимание после того, как в начале этого года президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в его приобретении.

В среду, 21 мая, Гренландия выдала 30-летнюю лицензию на добычу полезных ископаемых датско-французской горнодобывающей компании Greenland Anorthosite Mining (GAM), которая намерена добывать лунную породу, которая может стать экологической альтернативой в производстве алюминия.

GAM разрабатывает месторождение в западной части Гренландии. Компания поддерживается французской инвестиционной компанией Jean Boulle Group и государственными инвестиционными фондами Гренландии и Дании.

Речь идет о добыче анортозита – белой породы, состоящей преимущественно из алюминия, микрокремнезема и кальция; она похожа на материал, привезенный миссиями NASA "Аполлон".

GAM планирует поставлять измельченный анортозит для производства стекловолокна, где он может заменить каолин (глина белого цвета) как более экологичный сырьевой материал.

Более амбициозная цель – использовать его в качестве экологической альтернативы бокситам (осадочные горные породы, состоящие преимущественно из оксидов и гидрооксидов алюминия) в производстве алюминия, который применяется в авиации, автомобилестроении и оборонной промышленности.

"Я надеюсь, что шахта заработает через пять лет", – сказала в комментарии агентству министр минеральных ресурсов Гренландии Наая Натаниэльсен.

Несмотря на высокое геополитическое внимание, Натаниэльсен отметила, что интерес США к Гренландии еще не превратился в конкретные инвестиции.

Она обратила внимание на то, что с начала года остров посетили делегации частных американских компаний, но официальный диалог с новой администрацией США еще не начался.

Речь может идти о делегации из представителей частного сектора США, которая посетила остров в конце апреля с целью изучения инвестиционных возможностей в природные ресурсы острова. Ее возглавил бывший чиновник администрации Трампа – Дрю Горн.

"Пока весь этот шум не привел к росту интереса к прямым инвестициям в Гренландию. Мы с радостью приняли ряд инвесторов, но пока не видим конкретных примеров вливания американских средств в бизнес Гренландии", – отметила она.

Также Натаниэльсен добавила, что диалог Гренландии как с ЕС, так и с Данией "проходит более гладко".

"Это не только результат шума, поднятого администрацией США, но и результат нескольких лет интенсивного сотрудничества", – подытожила она.

Администрация Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая в настоящее время входит в состав Дании на правах автономии. В частности, сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В конце апреля Гренландия и Дания договорились укрепить свои связи в ответ на заявления президента США.

А в мае министр обороны острова заявила, что Гренландия стремится получить больше выгоды от оборонного соглашения с Соединенными Штатами, заключенного еще в 1951 году, и в то же время усилить сотрудничество с Европейским Союзом.

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