Вступление Молдовы в ЕС поддерживают более 60% граждан

Почти две трети молдаван поддерживают вступление Молдовы в Европейский Союз.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса от iData.

На вопрос о поддержке присоединения Молдовы к ЕС 63,3% опрошенных сказали, что выступают "за", "против" – 25,5%.

Еще 11,2% опрошенных сказали, что не определились с мнением, или не захотели отвечать.

Руководитель iData Михай Болокан отметил, что эти цифры нельзя прямо сравнивать с результатами неутешительного прошлогоднего референдума по вступлению в ЕС, поскольку там ставили вопрос о закреплении евроинтеграции в конституции страны.

Также опрос показал, что партия президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" сохраняет первенство в рейтинге, однако с имеющимся показателем поддержки не сможет самостоятельно формировать большинство в новом парламенте. Более пятой части избирателей еще не определились с голосом.

Сбор данных для опроса проводили 17-24 мая среди 1006 респондентов. Максимальная возможная погрешность составляет ±3%.

Напомним, парламентские выборы в Молдове запланированы на 28 сентября 2025 года и могут стать решающими для дальнейшего курса Молдовы – а также стратегически важны для Украины.

Стремление Европы помочь Майе Санду удержать популярность перед выборами является одной из причин, почему ЕС может начать фактические переговоры о вступлении с Молдовой быстрее, чем с Украиной, для которой этот процесс заблокировала Венгрия.