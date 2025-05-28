В Литве впервые дислоцированы самолеты разведки НАТО AWACS
Во вторник на литовскую авиабазу в городе Шяуляй прибыл еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS).
Об этом сообщили Вооруженные силы Литвы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
Таким образом, на базе ВВС в Шяуляй в настоящее время дислоцируются четыре разведывательных самолета AWACS – впервые в стране. Первые три самолета прибыли ранее, 23 апреля.
Как отмечают литовские военные, самолеты системы AWACS играют ключевую роль в мониторинге воздушного пространства, тактическом управлении и быстром реагировании на угрозы.
Они способны обнаруживать цели на больших расстояниях, координировать воздушные операции и передавать информацию как воздушным, так и наземным подразделениям.
Размещение этих самолетов позволяет НАТО оперативно реагировать на изменение ситуации с безопасностью и усилить коллективную оборону в регионе.
О том, что НАТО временно разместит в литовском Шяуляе самолеты AWACS, стало известно в позапрошлом году.