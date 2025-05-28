В Литве впервые дислоцированы самолеты разведки НАТО AWACS

Во вторник на литовскую авиабазу в городе Шяуляй прибыл еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS).

Об этом сообщили Вооруженные силы Литвы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Таким образом, на базе ВВС в Шяуляй в настоящее время дислоцируются четыре разведывательных самолета AWACS – впервые в стране. Первые три самолета прибыли ранее, 23 апреля.

Как отмечают литовские военные, самолеты системы AWACS играют ключевую роль в мониторинге воздушного пространства, тактическом управлении и быстром реагировании на угрозы.

Они способны обнаруживать цели на больших расстояниях, координировать воздушные операции и передавать информацию как воздушным, так и наземным подразделениям.

Размещение этих самолетов позволяет НАТО оперативно реагировать на изменение ситуации с безопасностью и усилить коллективную оборону в регионе.

О том, что НАТО временно разместит в литовском Шяуляе самолеты AWACS, стало известно в позапрошлом году.