Каллас провела переговоры с вице-премьером Молдовы на фоне энергокризиса в Приднестровье

Главный дипломат ЕС Кая Каллас провела переговоры с вице-премьером, главой Бюро реинтеграции Молдовы Олегом Серебряном на фоне энергетического кризиса в Приднестровье.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии по внешним делам и политике безопасности Анита Хиппер.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас встретилась с молдавским вице-премьером и председателем Бюро по реинтеграции Олегом Серебряном.

Today, HRVP @kajakallas met DPM of Moldova @OSerebrian. They discussed how Russia is weaponizing energy to destabilize Moldova at the cost of people's livelihoods.



The EU will provide €30 million to help Moldova buy and transport gas to their people. pic.twitter.com/sxA9hVwgYy Реклама: January 30, 2025

"Они говорили о том, как Россия использует энергетические вопросы как оружие для дестабилизации Молдовы ценой благосостояния людей", – отметила пресс-секретарь.

Она напомнила, что ЕС предоставит Молдове помощь в объеме 30 млн евро для закупки и транспортировки газа в Приднестровье.

При этом де-факто власти Приднестровья 28 января заявили, что Россия предоставит непризнанному региону кредит для оплаты газа, который Приднестровье начнет получать из Европы.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский начал обвинять правительство Молдовы в манипуляциях с целевым использованием 30 млн евро, которые предоставит ЕС.

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