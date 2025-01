Каллас провела переговоры с вице-премьером Молдовы на фоне энергокризиса в Приднестровье

Главный дипломат ЕС Кая Каллас провела переговоры с вице-премьером, главой Бюро реинтеграции Молдовы Олегом Серебряном на фоне энергетического кризиса в Приднестровье.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии по внешним делам и политике безопасности Анита Хиппер.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас встретилась с молдавским вице-премьером и председателем Бюро по реинтеграции Олегом Серебряном.

Today, HRVP @kajakallas met DPM of Moldova @OSerebrian. They discussed how Russia is weaponizing energy to destabilize Moldova at the cost of people's livelihoods.



The EU will provide €30 million to help Moldova buy and transport gas to their people. pic.twitter.com/sxA9hVwgYy

