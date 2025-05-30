Макрон хочет "усилить позицию" Европы против Израиля из-за Газы, включая санкции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов "усилить позицию Европы" в отношении Израиля, если в секторе Газы не будет открыт гуманитарный доступ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, 30 мая, что признание Палестинского государства является "не просто моральным долгом, а политическим требованием", перечислив при этом несколько условий для осуществления этого шага в преддверии конференции ООН по этому вопросу, в которой он примет участие 18 июня.

На пресс-конференции в Сингапуре он также заявил, что европейцы должны "усилить свою коллективную позицию" против Израиля, "если не будет ответа, соразмерного с гуманитарной ситуацией, которая сложится в ближайшие часы и дни" в секторе Газы.

В этом случае Европейский Союз будет вынужден "применить" свои правила, то есть положить конец процессам, которые предусматривают уважение к правам человека, чего сегодня не происходит, и применить санкции", сказал он, имея в виду соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Израилем, которое будет пересмотрено.

"Да, мы должны усилить нашу позицию, потому что это является необходимостью сегодня, но я все еще надеюсь, что израильское правительство изменит свою позицию, и что мы наконец получим гуманитарную помощь", – добавил он.

Франция является сопредседателем международной конференции по так называемому решению о двух государствах для Израиля и Палестины в ООН в Нью-Йорке с 17 по 20 июня. Не заявив четко, признает ли он Палестинское государство на этом мероприятии, Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что "создание Палестинского государства" при определенных условиях является "не просто моральным долгом, а политическим требованием".

Он перечислил эти условия: освобождение заложников, которых удерживает ХАМАС, демилитаризация палестинского исламистского движения, его неучастие в управлении этим государством, реформа Палестинской администрации, признание будущим государством Израиля и его права жить в безопасности, а также создание архитектуры безопасности во всем регионе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Израиль поддержал предложение Соединенных Штатов об объявлении 60-дневного перемирия в секторе Газы и освобождении захваченных террористами ХАМАС заложников.

Предложение, как ранее сообщалось, предусматривает установление 60-дневного перемирия в Газе в обмен на взаимное освобождение удерживаемых ХАМАС заложников и боевиков, которые удерживаются в израильских тюрьмах.