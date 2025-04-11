Ультраправый политик Румынии требует от Украины отменить запрет на въезд

Лидер ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион, который участвует в президентских выборах, потребовал от Украины и Молдовы отменить введенные запреты на его въезд.

Его слова на пресс-конференции 11 апреля приводит телеканал Digi24, сообщает "Европейская правда".

Журналисты спросили Симиона, знает ли он, когда заканчивается срок запрета на его въезд в Молдову и Украину – на что он ответил, что не знает.

"Запрет, который я имел в Украине, должен был закончиться", – добавил лидер AUR, ничего не сказав о Молдове.

Он вернулся к этой теме позже, когда выразил уверенность в победе на президентских выборах.

"Мое избрание 4 мая (дата первого тура выборов – Ред.) президентом, безусловно, для некоторых стран, нуждающихся в поддержке Румынии, будет означать отмену этих неправомерных ограничений, установленных людьми с советскими рефлексами", – добавил Симион.

О том, что Джордже Симиону запретили въезд в Украину "в интересах национальной безопасности", стало известно в 2023 году. В Молдове запрет действует с 2018 года, и в 2023-м его продлили еще на пять лет.

Лидер AUR стал единственным кандидатом в президенты Румынии от ультраправых сил после того, как победителю отмененного первого тура, антизападному политику и стороннику теорий заговоров Келину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах.

Последние опросы свидетельствуют, что Симион является лидером свежих рейтингов, однако при большинстве сценариев он проиграет во втором туре.

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