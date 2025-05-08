В ОП рассказали о новых переговорах с представителями США и Европы о прекращении огня

В Офисе президента Украины рассказали, что 7 мая глава ОПУ Андрей Ермак провел онлайн-переговоры о прекращении огня с представителями США и ряда европейских государств.

Об этом говорится в сообщении ОПУ от 8 мая, пишет "Европейская правда".

В частности, состоялись переговоры со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Китом Келлогом, а также дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, советником по вопросам национальной безопасности премьера Великобритании Джонатаном Пауэллом, советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером.

Также состоялись беседы с дипломатическими представителями стран Северной Европы и Балтии, Европейского совета и Европейской комиссии.

В беседах приняли участие министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква, советники руководителя ОПУ Дарья Заривная и Александр Бевз.

Главной темой стало введение безусловного и полного прекращения огня на 30 дней.

Ермак подчеркнул, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом и предпосылкой для проведения переговоров о достижении справедливого и устойчивого мира. В то же время предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии призвано обеспечить исключительно безопасность парада в Москве, а не достижение мира, отметили в ОПУ.

На переговорах также речь шла о применении возможных инструментов давления на Россию в случае отказа от принятия предложения о прекращении огня или нарушения договоренностей о полной тишине.

Напомним, американский президент Дональд Трамп считает, что предложение Путина о так называемом "трехдневном перемирии" – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня.