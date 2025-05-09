В Швеции советник по нацбезопасности не продержался на должности и суток из-за фото в Grindr

Новый советник премьер-министра Швеции по нацбезопасности Тобиас Тыберг подал в отставку менее чем через сутки после назначения – после того, как стало известно о его фотографиях в приложении Grindr.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

49-летний Тыберг – многолетний дипломат, который, в частности, возглавлял посольства Швеции в Афганистане и Украине – был назначен советником Ульфа Кристерссона 8 мая.

После назначения шведская газета Dagens Nyheter (DN) показала ему фотографии "деликатного характера" из гей-приложения для знакомств Grindr (по информации СМИ, речь идет об откровенных фото).

"Это старые фотографии из моего бывшего профиля в Grindr. Я должен был сообщить об этом (правительству), но не сделал этого. Поэтому я заявил, что не планирую занимать должность советника по национальной безопасности", – сказал Тыберг.

Как объясняет DN, интимные фото могли использоваться иностранными государствами для шантажа советника по нацбезопасности шведского премьера

Премьер-министр Швеции Кристерссон, выступая перед журналистами в Осло 9 мая, назвал ситуацию "серьезной" и признал недостатки в процедурах проверки, указав, что Тыберг много лет занимал многочисленные должности, связанные с секретной информацией.

Напомним, что предшественник Тыберга на посту – Генрик Ландерхольм – также попал в скандал после того, как выяснилось, что в марте 2023 года он забыл секретные документы в конференц-центре отеля.

Ландерхольму после этого выдвинули обвинение в "небрежном обращении с секретной информацией".