"Вот настоящие послания России": Сибига показал, как ПВО отражает атаку РФ над его домом

Министр иностранных дел Андрей Сибига в очередной раз обратил внимание на нежелание России договариваться о мире, выложив видео, на котором слышна работа противовоздушной обороны во время российской воздушной атаки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На своем Х Сибига выложил короткое видео, на котором слышны взрывы и автоматная очередь.

"Послушайте звуки над моим домом – и тысячами украинских домов – этим утром. Противовоздушная оборона отражает российские удары. С прошлой ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам. Баллистические, крылатые и кассетные ракеты, а также сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране", – написал он.

Take a listen to the sounds above my home–and thousands of Ukrainian homes–this morning. Air defense is repelling Russian strikes.



Ukraine has been under massive air attack since last night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting… pic.twitter.com/jp53vGu869