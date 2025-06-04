В Венгрии отложили голосование за скандальный законопроект против независимых СМИ

Партия власти Венгрии "Фидес" отложила парламентские дебаты и голосование за законопроект, направленный против СМИ и неправительственных организаций с иностранным финансированием.

Об этом в комментарии порталу Index сказал председатель фракции „Фидес" Мате Кочиш, сообщает "Европейская правда".

Планировалось, что законопроект "о прозрачности в общественной жизни" должен был быть в четверг, 5 июня, рассмотрен парламентским комитетом по вопросам законодательной деятельности и уже на следующей неделе – проголосован в парламенте.

Но теперь, по словам Кочиша, документ снимают с повестки дня комитета в четверг и он "не будет принимать решение по этому вопросу до лета".

Такое решение лидер фракции "Фидес" объяснил тем, что среди депутатов все еще продолжаются дискуссии по законопроекту, и к документу поступило много замечаний от профессиональных ассоциаций.

"Я даже не уверен, что мы сможем обсудить этот вопрос во время текущей сессии парламента, особенно учитывая, что у членов фракции есть существенные замечания", – признал Кочиш.

Напомним, законопроект "о прозрачности в общественной жизни" предоставит венгерскому правительству право вносить в черный список организации, которые "угрожают суверенитету Венгрии, используя иностранное финансирование для влияния на общественную жизнь".

Им также будет запрещено получать пожертвования через ежегодную программу удержания 1% от дохода, которая является важным источником дохода для некоммерческих организаций в Венгрии. В правительстве Венгрии не скрывают, что связывают свою инициативу с Украиной и противодействуют так называемой "украинской пропаганде".

Более 80 редакторов ведущих европейских СМИ подписали петицию с призывом отменить запланированное законодательство Венгрии, направленное против правозащитных групп и СМИ

Европейская комиссия призвала Венгрию отозвать законопроект, пообещав принять "необходимые меры", если он будет принят.

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