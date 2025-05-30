Зеленский встретился с сенатором Грэмом, который продвигает "разгромные" санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский в пятницу сообщил о встрече с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, которые являются соавторами законопроекта о масштабных санкциях против России.

Об этом глава государства сообщил на Х, пишет "Европейская правда".

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий прибыли в Киев с неофициальным визитом и встретились с Зеленским, следует из сообщения главы государства.

Фото: Офис президента

По его словам, "Россия пытается сделать из дипломатии посмешище", поэтому на нее нужно оказывать дополнительное давление.

"И я благодарен за инициативу – двухпартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора. Обсудили это и другие рычаги, которые можем применить, чтобы заставить Россию к миру", – перечислил президент.

Зеленский отдельно поблагодарил сенаторов за "прочную двухпартийную поддержку" и выразил надежду на "реальную вовлеченность Америки на всех этапах переговоров".

Напомним, сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия.

Законопроект предусматривает введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Сенаторы регулярно озвучивают угрозы ударить по РФ санкциями, которые назвали "разгромными", но до реализации дело не дошло.

По данным WSJ, президент США Дональд Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.