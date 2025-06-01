Reuters узнал, с какими предложениями Украина отправилась в Стамбул

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Украина на переговорах с Россией, запланированных на 2 июня в Стамбуле, представит российской стороне план достижения долгосрочного мирного урегулирования, который в целом совпадает с ранее озвученными позициями Киева.

Об этом стало известно агентству Reuters, в распоряжении которого оказался текст предложений, пишет "Европейская правда".

План Украины предусматривает полное прекращение огня на срок не менее 30 дней, которое будут контролировать США и "третьи страны", после чего должен последовать обмен пленными по формуле "всех на всех", освобождение Россией гражданских заложников и возвращение похищенных украинских детей.

После этого, пишет Reuters, предлагается встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина "для согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования".

Среди таких аспектов в предложении Киева упоминаются условия постоянного и полного прекращения боевых действий, гарантии безопасности для Украины, территориальные вопросы, компенсация нанесенного РФ ущерба, санкции в случае нарушения договоренностей.

В этом контексте Украина отвергает запрет на членство в НАТО или ЕС или ограничение численности своих Вооруженных Сил или развертывание иностранных войск на своей территории, говорится в документе.

Также Киев заявляет о непризнании оккупированных Россией с 2014 года территорий и предлагает определить линию соприкосновения "отправной точкой для переговоров" между сторонами.

Документ допускает отмену "некоторых санкций" против России, "но поэтапно и только постепенно, с механизмом восстановления в случае необходимости", а замороженные активы предлагает использовать для выплаты компенсаций Украине или в качестве гарантии такой выплаты.

Напомним, ранее Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.

В то же время в Киеве после этого отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.

Однако в воскресенье Зеленский заявил, что отправит делегацию на встречу с россиянами в Стамбул.