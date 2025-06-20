Российский танкер, застрявший на 8 лет в польском порту, порежут на куски

После 8 лет пребывания в порту польской Гдыни российский танкер "Хатанга" покинул его.

Об этом сообщил в пятницу госсекретарь в Министерстве инфраструктуры Польши Аркадиуш Мархевка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Судно стояло там с 2017 года, нанося ущерб и угрожая безопасности судоходства.

"Мы вывозим российский металлолом из Польши", – сообщил в пятницу Аркадиуш Мархевка.

Танкер будет отправлен в Данию, где, по словам заместителя министра инфраструктуры, его "разрежут на куски". Морское управление в Гдыне сообщило, что судно уже имело официальный статус лома.

"Предыдущие власти годами ничего с ним не делали. Российское судно просто стояло в порту. Они не платили никаких сборов (...). Безопасность наших портов является ключевой", – добавил он.

Процедура "вывода" судна и его транспортировки к верфи в Дании подпадает под строгие нормы европейского права и требовала международного сотрудничества.

Поскольку судно не было пригодным для самостоятельного плавания, с марта на борту проводились технические работы, чтобы облегчить его вывод.

В марте танкер дважды сорвался с причала, угрожая безопасности других судов.

Морское управление в Гдыне сообщило в пятницу, что "вывод" "Хатанга" из порта Гдыня вписывается в контекст польского председательства в Совете Европейского Союза, которое заканчивается в июне и имеет лозунг "Безопасность, Европа!".

Напомним, группа европейских стран, имеющих выход к морю, на встрече в четверг договорились принять дальнейшие меры, чтобы противодействовать так называемому теневому флоту России.

Ранее стало известно, что правительство Швеции приняло новое постановление об усилении проверок страхования иностранных судов с целью усиления контроля над так называемым "теневым флотом" России.

Европейский Союз уже внес в санкционный список почти 350 судов "теневого флота", последний раз – 20 мая.