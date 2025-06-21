Зеленский не уверен, поедет ли на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще не знает, поедет ли на саммит НАТО в Гааге, который пройдет на следующей неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский рассказал во время общения с журналистами, его цитирует "Суспільне".

Президент подчеркнул, что его поездка не зависит от того, состоится ли на полях саммита встреча с президентом США Дональдом Трампом. А решение о том, ехать ли на саммит, глава государства примет накануне.

"Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика. На самом деле, решу накануне", – сказал президент.

Он рассказал, что, безусловно, хочет провести несколько встреч, и есть соответствующие приглашения и от короля, и от премьера Нидерландов.

"Нидерланды действительно очень поддерживают нас. И поэтому для меня очень, очень важно, что он (премьер. – Ред.) пригласил меня. У меня может быть значительная программа, в том числе и встреч. И, конечно, очень важна встреча с президентом Трампом. Безусловно", – сказал Зеленский.

Он добавил, что есть предложение о трехсторонней встрече с участием руководства НАТО, ЕС и Украины. Также, по словам президента, на полях саммита НАТО Украина уже имеет отдельно от лидеров запланированные встречи министров иностранных дел всех стран НАТО и Украины, а также министров оборонной промышленности всех стран и Украины.

Саммит НАТО в Гааге пройдет в беспрецедентно сокращенном формате, поскольку в НАТО пытаются организовать встречу так, чтобы она удовлетворила президента США Дональда Трампа. Недавно Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, где у него должна была пройти встреча с Зеленским.

На фоне все меньшего интереса США к решению войны в Украине некоторые украинские чиновники, по данным СМИ, сомневаются в целесообразности визита Зеленского на саммит НАТО.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что получил приглашение от генсека НАТО Марка Рютте на саммит. В НАТО также подтвердили, что "Украина будет с нами в Гааге".

Сообщалось, что Зеленский может встретиться с европейскими лидерами после саммита НАТО.