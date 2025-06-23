Трамп отчитал Медведева за "небрежное" заявление о ядерном оружии в Иране

Президент США Дональд Трамп опубликовал эклектичный пост, в котором, в частности, набросился на заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева из-за его заявлений об Иране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В свежем посте на Truth Social Трамп риторически спрашивает, действительно ли экс-президент России "небрежно употребил то самое слово (ядерка!) и сказал, что он и другие страны будут поставлять Ирану ядерные боеголовки".

"Он действительно это сказал, или это только плод моего воображения? Если он это сказал и это подтвердится, пожалуйста, немедленно сообщите мне. Такими словами нельзя небрежно разбрасываться. Видимо, именно поэтому Путин – "БОС", – продолжил он.

Далее Трамп похвалил американское оружие, которое накануне нанесло удары по иранским ядерным объектам, и поблагодарил "Великолепных пилотов истребителей", капитана и экипаж ядерной подводной лодки, с которой запускались ракеты.

Отметим, что накануне Медведев на своем Telegram-канале опубликовал пост с критикой ударов США по Ирану.

По его мнению, американская операция не достигла своей цели, Иран из нее выйдет более сильным, а "ряд стран готов напрямую направить Ирану свой ядерный боекомплект".

Как известно, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе – семи стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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