Нидерланды объявили военную помощь на 175 млн евро с сотней радаров для дронов

Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму примерно 175 млн евро.

Об этом сообщило Министерство обороны страны во вторник, пишет "Европейская правда".

В рамках нового пакета Украина получит 100 радаров для обнаружения дронов. Эти системы способны обнаруживать беспилотники и передавать информацию системам противовоздушной обороны, которые могут их обезвредить.

Поставка радаров должна быть завершена до конца года.

Кроме того, в Украину будет передано 20 частично беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC для эвакуации раненых.

В завершение, Нидерланды выделяют еще 80 млн евро на дроны в рамках международной коалиции дронов. Ранее страна уже объявила об инвестициях в размере 20 млн евро в этот проект.

Новый пакет помощи дополняет ранее объявленную поддержку в объеме 400 млн евро для обеспечения морской безопасности.

Кроме того, на днях Нидерланды подписали контракты с украинскими производителями на поставку 600 тысяч дронов на сумму 500 млн евро.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил недавно, что после завершения передачи всех 24 истребителей F-16 Украине новым приоритетом военной поддержки стали дроны.